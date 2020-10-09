В Челябинске полицейские накрыли самую крупную партию контрафактного алкоголя в России

На территории незаконного предприятия было найдено 130 тысяч бутылок без маркировок.

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Производство контрафактного алкоголя накрыли уральские полицейские в Челябинске. Линия по производству была расположена на территории мебельной фабрики в регионе. На предприятии незаконно жили 33 человека, 27 из которых — граждане стран Средней Азии.



«При обысках в складских и производственных помещениях обнаружены полуавтоматическая линия и ручной станок для розлива и производства алкогольной продукции, а также более 130 тысяч бутылок без маркировки и с незаконно нанесенными товарными знаками различных производителей. Также изъято более 15 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, пустая стеклянная тара, упаковочный материал и поддельные этикетки»,— рассказала «Первому областному» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Продукцию хранили в складах на территориях Курганской и Челябинской областей. Продавали её в другие субъекты страны. Отметим, в операции участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тюменской, Челябинской и Курганской областей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое предполагаемых участников группы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание соучастников противоправной деятельности, продолжаются»,— добавила Ирина Волк.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), 159 («Мошенничество») и 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ.