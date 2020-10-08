Не дотолкали: полиция Челябинска задержала двоих угонщиков

Завести автомобиль они не смогли, поэтому решили его укатить.

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В Челябинске сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых в угоне автомобиля. Полицейские ехали по Металлургическому району, когда заметили, что в одном из дворов несколько молодых людей толкают автомобиль. Как только патруль приблизился к ним, они бросили машину и попытались убежать. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали их и доставили в отдел полиции.

«Задержанными оказались ранее не судимые местные жители, 1999 и 2001 годов рождения. Полицейскими установлено, что у подозреваемых возник умысел на завладение транспортным средством без цели хищения, однако открыть машину без подручных средств они не смогли и решили оттолкать ее в безлюдное место, после чего повторить попытку», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Машину, которую пытались угнать, вернули владельцу. Сумма причиненного ущерба составила почти 40 тысяч рублей.

По факту происшествия в отделе полиции «Металлургический» было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.