Полицейские в Челябинске ликвидировали наркопритон

Несколько человек привлекут к ответственности за организацию притона и употребление наркотиков.

Послушать 00:00

В Челябинске сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России был ликвидирован наркопритон на улице Вагнера. 42-летний местный житель предоставлял знакомым свою квартиру для употребления наркотических веществ. В ходе осмотра квартиры были обнаружены приспособления для их употребления.

«По данному факту в отделе дознания отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации („Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“). Максимальная санкция указанной части статьи — лишение свободы на срок до четырех лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Хозяину квартиры избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Еще несколько местных жителей-посетителей данной жилплощади привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Потребление наркотических средств без назначения врача»). Им грозит наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.