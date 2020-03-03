В Челябинске поджигатель спалил иномарку за миллион рублей

Злоумышленника задержали полицейские.

Послушать 00:00

В полицию с заявлением о поджоге автомобиля «Киа» обратилась 43-летняя владелица. В одном из дворов по улице Агалакова неизвестный разбил стекло машины и бросил в салон бутылку с горючим. Сумма ущерба составила около миллиона рублей.

Вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый брат потерпевшей. В ходе осмотра места происшествия у 36-летнего мужчины изъяли парик и стеклянную бутылку с остатками жидкости.

«По данному факту в Отделе полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.