Из хулиганских побуждений: челябинцу грозит колония за поджог дома Пчелина

Прокуратура передала материалы дела в суд.

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Уголовное дело по поджоге объекта культурного наследия в центре Челябинска передано в суд. Виновному грозит до пяти лет заключения. Подробнее сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Речь идёт о пожаре в историческом здании, расположенном на улице Труда, 56. Следствие установило, что поджог памятника культуры учинил 22-летний местный житель. Причём просто ради развлечения.

«9 августа 2019 года в вечернее время ранее судимый за грабёж и кражи челябинец незаконно проник в здание, воспользовавшись отсутствием сторожа, и поджёг его из хулиганских побуждений»,— сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Ущерб составил более 5 миллионов рублей. Однако молодой человек уверяет, что не поджигал дом Пчелина.

«Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 167 УК РФ „Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога“ и направила его на рассмотрение в Центральный районный суд»,— добавили в ведомстве.

Напомним, дом Пчелина вспыхнул поздно вечером 9 августа. На момент прибытия пожарных огонь успел распространиться на площади 300 квадратных метров из 450 — огнём была охвачена большая часть исторического здания. Эксперты сразу же предположили, что причиной может быть умышленный поджог особняка.