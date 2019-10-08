Хотел убрать траву — сжег 8 га леса: житель Уйского района предстал перед судом за поджог по неосторожности

Теперь ему придется вернуть государству крупную сумму за причиненный ущерб.

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В Уйском районе местный житель решил очистить свой приусадебный участок от сухой травы. Произошло это в двух километрах от поселка Речной 23 апреля. Он поджог сушняк и уехал домой, не убедившись, что пламя потухло. В результате пламя перешло на лесной массив, пожар разгорелся на площади в 8 гектаров.

«Прокурор Уйского района поддержал обвинение по уголовному делу в отношении жителя района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб)», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Челябинской области.

Своей неосторожностью и безответственным отношением мужчина нанес ущерб Чебаркульскому лесничеству, его оценили в 4 миллиона рублей. Суд приговорил борца с сухостоем к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, он должен будет возместить причиненный государству ущерб.