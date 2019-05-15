/ В Челябинске подростки «реанимировали» упавший на крышу автомобиль

Происходящее сняли на видео.



Сегодня утром, 15 мая, жители Чурилово наблюдали, как три неизвестных молодых человека переворачивали разбитый автомобиль.

Причина, по которой машина перевернулась на крышу, неизвестна. Очевидцы сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Информация в ГИБДД города не поступала. — прокомментировала сайту «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

Происходящее сняли на видео и разместили в соцсетях. «Помятый» автомобиль на записи переворачивают, предположительно, подростки.

Все живы, но не факт, что выживут после встречи с родителями. — пошутили пользователи в соцсетях.

Напомним, крайнее ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль, произошло 7 мая. Оно случилось в Челябинске. Одного человека увезли с места ДТП на «скорой».