/ Как будет выглядеть Челябинск к саммитам ШОС, показали в администрации города

Областная столица получит 431 миллион на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

Масштабное благоустройство ждет Челябинск. Об этом сегодня, 15 мая, рассказали на пресс-конференции в Администрации города. По словам первого заместителя главы Челябинска Натальи Котовой, была проведена большая подготовительная работа. Сейчас главная задача — сделать город красивым, комфортным и благоустроенным.



На сегодняшний день приняты все программы по благоустройству и развитию города. Они утверждены Главой региона Алексеем Текслером и подтверждены финансированием. Все направления объединяет общая тема: благоустройство. — подчеркнула Наталья Котова.

На реализацию федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Челябинск в этом году получит 431 миллион рублей. На приведение в порядок 125 дворов будет направлено 272 миллиона, на 11 общественных пространств — 159 миллионов рублей. Как рассказал заместитель начальника Управления ЖКХ Антон Корепанов, благодаря многолетнему участию в проекте удалось учесть прошлый опыт, и в этом году благоустройство дворов началось на месяц раньше.

Если в прошлом году мы начали благоустройство в июне, то в этом у нас уже есть двор, который находится в завершающей стадии. Также работы уже идут на многих объектах во всех районах города. — рассказал Антон Корепанов.

Также Челябинск получит 295 миллионов рублей по губернаторскому проекту «Реальные дела». На эти средства выполнят те виды благоустройства, которые не попали в «Формирование комфортной городской среды».

Так, к примеру, будет выполнен ремонт тротуаров, лестниц, проведено грейдирование дорог в поселках, в ряде образовательных учреждений заменят окна и проведут обрезку деревьев на их территориях. Часть средств направят на строительство во дворах спортивных площадок и ремонт внутридворовых и внутриквартальных проездов. Отдельной программой будут приводиться в порядок 20 общественных знаковых мест города. В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС на эти цели выделено 265 миллионов рублей. В проект вошла территория Площади Революции, включая трибуны, на которых полностью будет заменено гранитное покрытие, Сквер у театра Драмы, «Алое поле», Бульвар Славы, Площадь Ярославского и другие территории. Все работы будут завершены до осени 2019 года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, что сейчас в стадии поиска поставщика находится программа по замене остановочных комплексов. В планах — установить порядка 300 новых объектов по одобренному гражданами проекту на гостевых маршрутах Челябинска.