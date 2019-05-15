/ Нетрезвый челябинец устроил дебош в самолете «Новосибирск — Москва»

36-летний мужчина подрался с экипажем и оскорбил сотрудника полиции.

Нетрезвый челябинец устроил потасовку перед вылетом рейса из Новосибирска в Москву. Об инциденте, случившемся в аэропорту «Толмачево» во вторник, 14 мая, сообщил телеграм-канал Mash.

Любитель побуянить — 36-летний житель Челябинской области со множеством отсидок. Видимо, ему было мало — наш герой пытался устроить драку в лайнере, матерился и распространял пары алкоголя. Пришлось вызывать полицию.

— сообщил телеграм-канал Mash.

Инцидент подтвердили и в Западно-Сибирском следственном управления на транспорте СК РФ. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, дебошир оскорблял сотрудников правоохранительных органов и дебоширил в камере.

Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемого, но, не реагируя на их замечания, последний нанес удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику. Экипаж вызвал сотрудника полиции. При попытке доставить подозреваемого в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении, он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника правоохранительных органов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Западно-Сибирском следственном управления на транспорте.

Меж тем врачи подтвердили у него алкогольное опьянение, а по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники следственного управления устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.