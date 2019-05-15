Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.85 +64.85 72.69 +72.69
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинский дом с рухнувшим балконом останется без выступающих конструкций

Челябинский дом с рухнувшим балконом останется без выступающих конструкций

Выходящие во двор балконы постараются сохранить.
вчера в 18:44
  |  Общество

О том, что будет с балконами в проблемной «сталинке» на проспекте Ленина, 61, рассказал генеральный директор регоператора капремонта в Челябинской области Вадим Борисов. По словам функционера, новый проект предполагает демонтаж конструкции, но только на лицевой части дома, тогда как выходящие во двор балконы попытаются сохранить.

Предстоит полностью переделать фасад здания. Сейчас завершаются работы по карнизному свесу, затем мы приступим к работе по фасаду, после начнем заниматься демонтажом балконом, возведением фальш-балконов, усилением балконов со стороны двора и так далее. Обычный комплекс работ по фасаду, который подразумевает проектно-сметная документация. Балконы будут демонтироваться со стороны дороги. Собственники дома попросили оставить хотя бы часть балконов, проектировщики этот вопрос прорабатывают. Если будет возможность со стороны двора оставить балконы с усилением, мы постараемся это сделать. Экспертизы показали, что стена, в которую заведены данные балконные конструкции, не держится, тот балкон, который выпал, — наглядное подтверждение. А поскольку крепить практически не к чему, проектировщиком было принято решение о демонтаже. Работы планируют закончить до конца строительного сезона. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор регоператора капремонта в Челябинской области Вадим Борисов.

Отметим, что данное решение стало компромиссным, ведь еще в этом январе люди собирали подписи против сноса балконов. Сейчас же жильцы дома лишь жалуются на то, что ремонт здания вызывает у них неудобства.

Балкон, из-за которого началась вся эпопея этого дома, упал, потому что под ним купили две или три квартиры. Сделали анфиладу комнат, сносили все. Молодой бизнесмен делал офис для себя. Все основные несущие стены были снесены. После этого балкон наклонился и полтора года висел. Мы ходили с мужем, писали, нам отвечали, что пусть висит. Ну вот он довиселся, через полтора года упал. Решили, что упадут все. Но как они могут все упасть, если в других квартирах не проводят демонтаж стен. Конечно, балконы надо как-то реставрировать, облегчать. Но сносить? Я не вижу смысла, конечно, особо. — отметила жительница дома Людмила Сопова

Напомним, что проблемной эта четырехэтажка стала больше трех лет назад, когда на тротуар обрушился как раз один из балконов дома. Тогда было принято решение укрепить соседний с упавшим балкон. Лишь в ноябре прошлого года регоператор отыграл аукцион на капитальный ремонт всего дома, после чего к работам приступил подрядчик.

Происшествия
Нетрезвый челябинец устроил дебош в самолете «Новосибирск — Москва»
вчера в 21:54
Нетрезвый челябинец устроил дебош в самолете «Новосибирск — Москва»
Общество
Школьники построят роботов и ракеты для челябинских предприятий
вчера в 18:58
Школьники построят роботов и ракеты для челябинских предприятий
Общество
От редкой патологии позвоночника избавили пациентку челябинские врачи
вчера в 18:23
От редкой патологии позвоночника избавили пациентку челябинские врачи
Общество
В челябинском парке распустилась сакура
вчера в 18:00
В челябинском парке распустилась сакура
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
сегодня в 16:44
На «Первом канале» проведут новое голосование за победителя шоу «Голос.Дети»
Происшествия
Неадекватный челябинец пытался вырвать столб в центре Челябинска
сегодня в 16:27
Неадекватный челябинец пытался вырвать столб в центре Челябинска
Общество
Град и грозы обрушатся ночью на Челябинскую область
сегодня в 16:00
Град и грозы обрушатся ночью на Челябинскую область
Спорт
Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих
сегодня в 15:58
Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих
Общество
В Челябинске откроются сразу несколько фудмаркетов
сегодня в 15:52
В Челябинске откроются сразу несколько фудмаркетов
Происшествия
Возле челябинской школы нашли «мины»
сегодня в 15:30
Возле челябинской школы нашли «мины»
Хоккей
План тренировок перед сезоном опубликовал магнитогорский «Металлург»
сегодня в 15:22
План тренировок перед сезоном опубликовал магнитогорский «Металлург»
Спорт
Зарядку в центре города провел защитник «Трактора» Артем Бородкин
сегодня в 15:14
Зарядку в центре города провел защитник «Трактора» Артем Бородкин
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6