/ Челябинский дом с рухнувшим балконом останется без выступающих конструкций

Выходящие во двор балконы постараются сохранить.

О том, что будет с балконами в проблемной «сталинке» на проспекте Ленина, 61, рассказал генеральный директор регоператора капремонта в Челябинской области Вадим Борисов. По словам функционера, новый проект предполагает демонтаж конструкции, но только на лицевой части дома, тогда как выходящие во двор балконы попытаются сохранить.



Предстоит полностью переделать фасад здания. Сейчас завершаются работы по карнизному свесу, затем мы приступим к работе по фасаду, после начнем заниматься демонтажом балконом, возведением фальш-балконов, усилением балконов со стороны двора и так далее. Обычный комплекс работ по фасаду, который подразумевает проектно-сметная документация. Балконы будут демонтироваться со стороны дороги. Собственники дома попросили оставить хотя бы часть балконов, проектировщики этот вопрос прорабатывают. Если будет возможность со стороны двора оставить балконы с усилением, мы постараемся это сделать. Экспертизы показали, что стена, в которую заведены данные балконные конструкции, не держится, тот балкон, который выпал, — наглядное подтверждение. А поскольку крепить практически не к чему, проектировщиком было принято решение о демонтаже. Работы планируют закончить до конца строительного сезона. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор регоператора капремонта в Челябинской области Вадим Борисов.

Отметим, что данное решение стало компромиссным, ведь еще в этом январе люди собирали подписи против сноса балконов. Сейчас же жильцы дома лишь жалуются на то, что ремонт здания вызывает у них неудобства.

Балкон, из-за которого началась вся эпопея этого дома, упал, потому что под ним купили две или три квартиры. Сделали анфиладу комнат, сносили все. Молодой бизнесмен делал офис для себя. Все основные несущие стены были снесены. После этого балкон наклонился и полтора года висел. Мы ходили с мужем, писали, нам отвечали, что пусть висит. Ну вот он довиселся, через полтора года упал. Решили, что упадут все. Но как они могут все упасть, если в других квартирах не проводят демонтаж стен. Конечно, балконы надо как-то реставрировать, облегчать. Но сносить? Я не вижу смысла, конечно, особо. — отметила жительница дома Людмила Сопова

Напомним, что проблемной эта четырехэтажка стала больше трех лет назад, когда на тротуар обрушился как раз один из балконов дома. Тогда было принято решение укрепить соседний с упавшим балкон. Лишь в ноябре прошлого года регоператор отыграл аукцион на капитальный ремонт всего дома, после чего к работам приступил подрядчик.