В Челябинске пассажирский автобус утонул в луже

Понадобилась помощь спасателей

«При помощи буксировочного троса зацепили автобус к автомобилю «Урал» и отбуксировали на возвышенность. Пассажиров эвакуировали. Медицинская помощь никому не потребовалась»,

— сообщили спасатели.



В Челябинске в понедельник, 26 сентября, в связи с ливнем на улицах



Накануне на дорогах возникли девятибалльные пробки.

В Челябинске в понедельник, 26 сентября, в связи с ливнем на улицах усилили работу дорожных служб . Засоры произошли на восьми дождеприемниках.Накануне

Под железнодорожным мостом на улице Валдайской в Челябинске после дождя затопило дорогу. В луже утонул пассажирский ПАЗ. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе на водных объектах.Авария случилась накануне, 25 сентября. В салоне находились 25 пассажиров и водитель. Самостоятельно выйти из автобуса они не смогли.

Агрегаторы такси подняли цены на поездки почти в три раза.

В челябинском аэропорту задержали вылет 17 рейсов в разные города. Время задержки составляло от 15 минут до 2,5 часа.