В Челябинске осудили двух парней, порвавших российский паспорт

Один из них может лишиться гражданства

В Челябинске осудили двух местных жителей, обвиняемых в надругательстве над Государственным гербом России. Парни на камеру разорвали российский паспорт, сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в октябре 2025 года в одном из ночных клубов. Молодые люди взяли паспорт одного из обвиняемых, разорвали его прямо на глазах у посетителей и выбросили в мусорную корзину. Процесс сняли на видео и выложили в Сеть.

В отношении парней было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев его, назначил каждому 7 месяцев принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.

В ближайшее время прокуратура оценит законность такого приговора. Кроме того, его изучат сотрудники миграционной службы, чтобы решить вопрос о лишении одного из осужденных российского гражданства.