В Челябинске обрушилась часть стены жилого многоквартирного дома

Последствия обрушения устранят сегодня.

В Челябинске обрушилась часть стены жилого многоквартирного дома прямо в центре города. Кирпичи посыпались с фасада дома №11 В, по улице Энтузиастов. Во время обрушения никто не пострадал, территорию происшествия сразу же оцепили сотрудники МЧС и подрядчики администрации района.



Все службы оперативно приехали на место. Большое спасибо Виктору Александровичу Тупикину министру строительства и инфраструктуры области, Борисову Вадиму Борисовичу гендиректору фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». Нами было принято решение уронить оставшуюся часть кладки, потому что она нависала и могла дальше разрушиться. — прокомментировал для сайта «Первый областной» глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Отметим, что сегодня подрядчики очистят улицу от последствий разрушения. Решение по поводу дальнейших действий будет принимать администрация города.

