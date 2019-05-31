В Челябинске обрушилась часть стены жилого многоквартирного дома прямо в центре города. Кирпичи посыпались с фасада дома №11 В, по улице Энтузиастов. Во время обрушения никто не пострадал, территорию происшествия сразу же оцепили сотрудники МЧС и подрядчики администрации района.
Все службы оперативно приехали на место. Большое спасибо Виктору Александровичу Тупикину министру строительства и инфраструктуры области, Борисову Вадиму Борисовичу гендиректору фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». Нами было принято решение уронить оставшуюся часть кладки, потому что она нависала и могла дальше разрушиться. — прокомментировал для сайта «Первый областной» глава Центрального района Виктор Ереклинцев.
Отметим, что сегодня подрядчики очистят улицу от последствий разрушения. Решение по поводу дальнейших действий будет принимать администрация города.
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