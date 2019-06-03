/ Родная тетя пыталась забрать квартиру у 10-летнего мальчика в Челябинске

Ребенок остался без попечения родителей и не мог отстоять жилье.

10-летний мальчик едва не оказался без квартиры из-за своей тети. Ребенок остался без попечения родителей, квартира должна была перейти ему как законному собственнику помещения. Однако в спорное жилье вселилась тетя и отказывалась съезжать, передавать ключи и заявляла права на квартиру.

В связи с нарушением жилищных прав несовершеннолетнего ребенка прокурор обратился в суд с иском о выселении без предоставления жилого помещения незаконно вселившегося жильца. Решением Ленинского районного суда города Челябинска, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда, требования прокурора удовлетворены, жилищные права несовершеннолетнего ребенка восстановлены. — рассказали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Судебные приставы проконтролируют выезд тети из помещения и передачу его в наследство ребенку.