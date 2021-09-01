В Челябинске новый трамвай сошел с рельсов

Авария произошла на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта

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Днем в среду, 1 сентября, на северо-западе Челябинска произошла авария с участием двух трамваев маршрута № 22 — старым вагоном и новым, который недавно вышел на линию, сообщают читатели ИА «Первое областное».

На перекрестке проспектов Победы и Свердловского новый вагон трамвая сошел с рельсов, после чего столкнулся с другим трамваем, который двигался во встречном направлении. По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал, но движение трамваев на этом участке до сих пор затруднено.

ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. В ведомстве пообещали ответить позже.

В Челябинске с 30 августа в рейс вышли первые 8 новых трамваев, еще два — сегодня, 1 сентября. Также 20 вагонов прибудут в город до конца 2021 года.

В городе сейчас активно меняют транспортную инфраструктуру, в том числе трамвайные рельсы и переезды. В мае 2021 года региональный Миндортранс и администрация Челябинска утвердили перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в текущем году. Среди них есть перекресток проспекта Победы и Свердловского проспекта, подрядчики работали там в июле.

Как ранее сообщал ИА «Первое областное» замминистра дорожного строительства и транспорта Александр Егоров, в этом году в Челябинске отремонтировали 5 км одиночного пути на улице Труда от Первой Пятилетки до улицы Горького, также — на участке улицы Цвиллинга до Тимирязева.

В конце августа был объявлен аукцион на проведение капитального ремонта трамвайных путей в Челябинске. Заменят рельсы на самом проблемном участке — на улице Цвиллинга от перекрестка с улицей Тимирязева до пересечения с улицами Торговой и Советской. Начальная стоимость контракта — 85,3 млн рублей. Средства выделили из регионального бюджета. Подрядчика выберут 8 сентября.