На ремонт трамвайных путей в центре Челябинска выделили 85 миллионов рублей

Для проведения работ ограничат движение на улице Цвиллинга

«Организатор перевозок Челябинской области» объявил аукцион на проведение капитального ремонта трамвайных путей в Челябинске. Заменят рельсы на самом проблемном участке — на улице Цвиллинга от перекрестка с улицей Тимирязева до пересечения с улицами Торговой и Советской. Начальная стоимость контракта — 85,3 млн рублей. Средства выделили из регионального бюджета. Подрядчика выберут 8 сентября. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Участок, на котором проведут капремонт трамвайных сетей

Как сказано в техзадании, подрядчик должен до 24 декабря этого года провести капитальный ремонт трамвайных путей на улице Цвиллинга. Протяженность двухпутного участка составляет 1,7 км. Срок гарантийного обслуживания — 60 месяцев. Если в течение этого времени рельсы заискрят или будут обнаружены другие дефекты, подрядчик должен будет устранить их за свой счет.

Полностью перекрывать улицу Цвиллинга для капремонта трамвайных путей не будут. Заблокируют только крайние левые полосы проезжих частей. Рабочим негде будет складировать материалы, поэтому техника может помешать движению автомобилистов.

Старые трамвайные пути полностью демонтируют. Рабочие заменят основание из песка и щебня, разложат новые деревянные шпалы, закрепят рельсы, смонтируют инженерные узлы. Трамвайные пути будут обособленными, для ограничения движения автомобилистов уложат бетонные плиты.

Как ранее сообщал ИА «Первое областное» замминистра дорожного строительства и транспорта Александр Егоров, в этом году в Челябинске отремонтировали 5 км одиночного пути на улице Труда от Первой Пятилетки до улицы Горького, также — на участке улицы Цвиллинга до Тимирязева. Кроме того, власти решили повторить опыт, который был применен на улице Цвиллинга от Ленина до Тимирязева. Там рельсы приподняты на 15 см над дорогой, чтобы не заезжали машины.

«Мы хотим это повторить на остальной части улицы Цвиллинга. На Первой Пятилетки они будут еще и с открытой рельсо-шпальной решеткой, чтобы даже джипы не могли заехать. Мы начнем зимой проектировать новые пути, чтобы в следующем году уже начать делать», — заявил тогда Александр Егоров.

Напомним, 30 августа по Челябинску впервые проехали десять новых трамваев, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.