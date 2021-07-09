В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды на девяти перекрестках

Жителям сообщили, где сейчас ведутся работы

В Челябинске продолжается ремонт трамвайных переездов. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

ООО ПСК «Звезда» выполняет обновление дорожного покрытия на пересечениях автомобильных и трамвайных путей на пяти перекрестках:

— ул. Российской — ул. Маркса (приемка выполненных работ);

— ул. Труда — ул. Цвиллинга (приемка выполненных работ);

— пр. Победы — ул. Чичерина (завершается укладка плитки);

— ул. Черкасской — ул. 50-летия ВЛКСМ (начало работ);

— пр. Победы — ул. Молодогвардейцев (начало работ).

Завершить работы на этих участках подрядчик должен 15 июля.





ООО «Строй-Сервис» ведет ремонт покрытия на четырех пересечениях автомобильных и трамвайных путей:

— пр. Ленина — ул. Рождественского (приемка выполненных работ);

— пр. Ленина — Свердловский пр. (приемка выполненных работ);

— Свердловский пр. — пр. Победы (начало работ — 9 июля);

— пр. Ленина — ул. Цвиллинга (начало работ — 14 июля).

Закончить ремонт компания должна до 20 августа.

Напомним, в мае 2021 года региональный Миндортранс и администрация Челябинска утвердили перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в текущем году.

Кроме того, в Челябинске 30 километров трамвайных путей выделят от остальной проезжей части. Автомобилисты не смогут выезжать на них. Это позволит сделать этот вид общественного транспорта комфортным и быстрым — двигаться трамвай сможет без пробок.



