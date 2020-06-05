Челябинцы были встревожены пожаром в «Леруа Мерлен»

Дым распространялся с парковки торгового комплекса.

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Жители Челябинска были встревожены густым дымом, который наблюдали возле крупнейшего строительного магазина в городе сегодня, 5 июня, вечером. Причиной для паники стал пожар на парковке торгового комплекса «Леруа Мерлен».

«На парковке возле „Леруа“ загорелась машина. Потушили до приезда пожарных», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Несмотря на то, что автомобиль удалось потушить своими силами, посетителей эвакуировали из здания. Кроме того, челябинцам сказали, что забрать свои автомобили с парковки они смогут только завтра, 6 июня 2020 года.