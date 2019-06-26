/ В Челябинске нескольких человек сбили в массовом ДТП на Комсомольском проспекте

Очевидцы сообщили подробности аварии.

О серьезном ДТП на «северке» сообщают жители Челябинска. По их данным, на пересечении улицы Косарева и Комсомольского проспекта 26 июня автомобиль сбил сразу нескольких человек. На место прибыли карета скорой помощи, автомобиль МЧС и представители ГИБДД. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильный поток на перекрестке практически полностью встал. Сами очевидцы сообщают, что зрелище аварии было жутким.

Я на светофоре по Косарева в этот момент стоял 3 машиной, с Комсомольского налево поворачивала старая иномарка, ее ударил белый «Логан», причем скорость нормальная, похоже, была, я даже не заметил, как он пролетал. Звук удара только слышал, когда проезжал перекресток, увидел его за пешеходным переходом и лежащих людей. Страшное зрелище. — рассказал в группе «Регион-74» Коля Шумаков.

В ГИБДД подтвердили, что на месте ДТП работают их сотрудники. Подробности аварии будут известны позже.

Отметим, очевидцы добавляют, что водитель, спровоцировавший аварию, сильно спешил.