/ В Челябинске нашли сбившую мотоциклиста автоледи

Инцидент произошел в прошлое воскресенье.

В Челябинске задержали водителя, сбившего мотоциклиста на площади Революции. Информация стала известна сегодня, 13 июня. Задержание девушки сайту «Первый областной» подтвердили в городском ГИБДД.

Предполагаемый водитель установлен. Ее задержали, доставили в суд, дальше суд будет принимать решение. Сотрудники ГИБДД провели большую работу по розыску предполагаемого преступника. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Напомним, авария произошла около 21:30 на проспекте Ленина, у здания Законодательного собрания Челябинской области. Водитель серого «Рено Логан» перестраивалась с третьего ряда во второй и задела мотоцикл «Сузуки». В результате владелец байка потерял контроль.