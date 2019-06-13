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/ В Челябинске нашли сбившую мотоциклиста автоледи

В Челябинске нашли сбившую мотоциклиста автоледи

Инцидент произошел в прошлое воскресенье.
сегодня в 18:01
  |  Происшествия

В Челябинске задержали водителя, сбившего мотоциклиста на площади Революции. Информация стала известна сегодня, 13 июня. Задержание девушки сайту «Первый областной» подтвердили в городском ГИБДД.

Предполагаемый водитель установлен. Ее задержали, доставили в суд, дальше суд будет принимать решение. Сотрудники ГИБДД провели большую работу по розыску предполагаемого преступника. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Напомним, авария произошла около 21:30 на проспекте Ленина, у здания Законодательного собрания Челябинской области. Водитель серого «Рено Логан» перестраивалась с третьего ряда во второй и задела мотоцикл «Сузуки». В результате владелец байка потерял контроль.

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