/ Челябинцы запаслись водой благодаря ДТП

При внештатной ситуации никто не пострадал, но не все бутылки компании «Люкс-вода» остались целыми после происшествия. Многие из них помыли проезжую часть на улице Артиллерийской, другие же порадовали местных жителей.Челябинцы вместо того, чтобы помочь неудачливому водителю, решили добавить ему неприятностей. Заметив целые бутыли с питьевой водой, горожане оперативно забирали их себе и отправлялись домой. По словам очевидцев, добычей прохожих стали несколько десятков пятилитровой тары с живительной влагой. Лишь немногие очевидцы событий пришли на помощь водителю и помогли отправить уцелевшие бутылки обратно в грузовик.
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом