Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.04 -0.19 73.26 -0.01
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинцы запаслись водой благодаря ДТП

Челябинцы запаслись водой благодаря ДТП

Горожане воспользовались беспомощностью водителя, который по пути потерял бутыли с питьевой водой.
сегодня в 12:20
  |  Происшествия
В Тракторозаводском районе Челябинска произошло небольшое ДТП. На полном ходу у грузовика открылась задняя дверь, и оттуда повалился перевозимый товар.

При внештатной ситуации никто не пострадал, но не все бутылки компании «Люкс-вода» остались целыми после происшествия. Многие из них помыли проезжую часть на улице Артиллерийской, другие же порадовали местных жителей.

Челябинцы вместо того, чтобы помочь неудачливому водителю, решили добавить ему неприятностей. Заметив целые бутыли с питьевой водой, горожане оперативно забирали их себе и отправлялись домой. По словам очевидцев, добычей прохожих стали несколько десятков пятилитровой тары с живительной влагой. Лишь немногие очевидцы событий пришли на помощь водителю и помогли отправить уцелевшие бутылки обратно в грузовик.
Общество
Южноуралец обнаружил в консервах морского гостя
сегодня в 17:30
Южноуралец обнаружил в консервах морского гостя
Общество
Шумный склад ночами тревожит челябинцев
сегодня в 12:00
Шумный склад ночами тревожит челябинцев
Общество
В Челябинской области потеплеет до +30
сегодня в 10:10
В Челябинской области потеплеет до +30
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Южноуралец обнаружил в консервах морского гостя
сегодня в 17:30
Южноуралец обнаружил в консервах морского гостя
Происшествия
В Челябинске разыскивают автоледи, сбившую мотоциклиста
сегодня в 16:30
В Челябинске разыскивают автоледи, сбившую мотоциклиста
Общество
В Челябинске из-за пакета оцепили жилой дом
сегодня в 14:00
В Челябинске из-за пакета оцепили жилой дом
Происшествия
Южноуральский чиновник берёт взятки пшеницей
сегодня в 13:00
Южноуральский чиновник берёт взятки пшеницей
Происшествия
Челябинцы запаслись водой благодаря ДТП
сегодня в 12:20
Челябинцы запаслись водой благодаря ДТП
Общество
Шумный склад ночами тревожит челябинцев
сегодня в 12:00
Шумный склад ночами тревожит челябинцев
Общество
В Челябинской области потеплеет до +30
сегодня в 10:10
В Челябинской области потеплеет до +30
Общество
Парк имени Терешковой в Челябинске приобретет «космический» вид
вчера в 14:20
Парк имени Терешковой в Челябинске приобретет «космический» вид
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6