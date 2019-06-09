/ Челябинцы запаслись водой благодаря ДТП

Горожане воспользовались беспомощностью водителя, который по пути потерял бутыли с питьевой водой.

В Тракторозаводском районе Челябинска произошло небольшое ДТП. На полном ходу у грузовика открылась задняя дверь, и оттуда повалился перевозимый товар.

При внештатной ситуации никто не пострадал, но не все бутылки компании «Люкс-вода» остались целыми после происшествия. Многие из них помыли проезжую часть на улице Артиллерийской, другие же порадовали местных жителей.

Челябинцы вместо того, чтобы помочь неудачливому водителю, решили добавить ему неприятностей. Заметив целые бутыли с питьевой водой, горожане оперативно забирали их себе и отправлялись домой. По словам очевидцев, добычей прохожих стали несколько десятков пятилитровой тары с живительной влагой. Лишь немногие очевидцы событий пришли на помощь водителю и помогли отправить уцелевшие бутылки обратно в грузовик.