На Южном Урале нашли полуживых котят в пакете

Умирающих зверьков заметила девушка с бабушкой.

В Сосновском районе в пакете нашли живых, но еле дышащих котят. Теперь пушистикам ищут дом.

16 июля вечером находку с котятами заметила девушка с бабушкой не далеко от садовых участков «Дружба».

«Шли вдоль дороги и услышали писк котят. Не могли найти их, а потом увидели чёрный мешок и он шевелился», — рассказала Александра Олейник, спасительница малышей.

В пакете оказалось два живых котенка. Каждому приблизительно по две недели. Видимо от животных решили избавиться таким способом. Сейчас котята находятся на передержке у знакомых девушки. Но оставить их надолго они не могут, поэтому маленьким питомцам ищут новый дом.

Очевидцы засняли видео смотрите на сайте 1obl.tv