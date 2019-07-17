Еще двое человек утонули в Челябинской области

Обстоятельства трагедий сейчас устанавливают сотрудники полиции.

В Челябинской области за прошедшие сутки утонули еще два человека. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Оба погибших — мужчины. В Коркинском районе один из случайных прохожих заметил на берегу озера Сызги вплывшее тело погибшего. Второй погибший считался пропавшим без вести и вчера вечером был найден поисково-спасательным отрядом в городском пруду города Бакал.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, обстоятельства обоих происшествий сейчас выясняют в полиции.

Напомним, что вчера, 16 июля, было созвано совещание по обеспечению безопасности детей и взрослых на водоёмах Южного Урала в период купального сезона, где было принято решение о проведении дополнительных профилактических работ. Также Алексей Текслер поручил усилить контроль за безопасностью на водоемах.