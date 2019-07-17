17-летний житель села Агаповка в Челябинской области пропал 10 июля. В тот злополучный день парень отправился гулять, но домой так и не вернулся. Поиски юного южноуральца продолжались шесть дней. И уже 16 июля подростка нашли мёртвым. Об этом сообщили в группе волонтеров «Легион-СПАС». На месте работают следователи.

«Сейчас устанавливается все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным признаков указывающих на криминальный характер смерти не обнаружено»– рассказал Владимир Шишков, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета.
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