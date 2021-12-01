В Челябинске нашли подозреваемого в краже ливневых решеток в Чурилово

23-летнему парню грозит два года колонии

В Челябинске нашли и задержали подозреваемого в краже ливневых металлических решеток, которые пропали в районе улицы Конструктора Духова. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, 23-летнему челябинцу может грозить до двух лет лишения свободы. Похищенные решетки он сдал в пункт приема металлолома.

Напомним, в Челябинске на улице Конструктора Духова пропали ливневые решетки и канализационные люки еще в конце декабря. Прокуратура взяла дело на свой контроль, поскольку кража решеток и канализационных люков стала очень распространенной среди сбытчиков черного металла. Только за последние несколько недель в городе исчезли 35 решеток и столько же люков. А мэрия решила, что заменит металлические люки на полимерные.

В среду, 1 декабря, сотрудники отдела уголовного розыска Тракторозаводского отдела полиции отчитались о задержании 23-летнего подозреваемого.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый в период с 22 по 26 октября текущего года совершил 12 краж металлических решеток в районе улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова. Общий ущерб составил более 92 тысячи рублей. Похищенные металлические изделия подозреваемый сдавал в пункт приема металлолома», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемому может грозить лишение свободы до двух лет. Пока же ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.