Расследование кражи канализационных люков в Чурилово проконтролирует прокуратура

Полиция Тректорозаводского района до сих пор разыскивает похитителей

В Челябинске прокуратура Тракторозаводского района взяла на контроль расследования уголовного дела о краже люков и ливневых решеток. По данным ведомства еще месяц назад на улице Конструктора Духова неизвестный украл 2 крышки канализационных люков и 12 ливневых решеток. Накануне в мэрии сообщили, что на улице за последние дни пропало 35 люков.

В полиции Тракторозаводского района УМВД России по Челябинску возбудили и расследуют уголовное дело о краже канализационных люков и ливневых решеток. Имущество принадлежало компании ООО «АрСак». В дело вмешалась прокуратура города.

«Установлено, что в период с 22 по 26 октября 2021 г неустановленное лицо на автомобильной дороге ул. Конструктора Духова похитило 2 крышки канализационных люков и 12 ливневых решеток, состоящих на балансе ООО „АрСак“, причинив организации ущерб на сумму 92,5 тыс. рублей», — сообщает надзорное ведомство.

Напомним, ранее в мэрии города рассказали, что на улице Конструктора Духова за последнее время похищено 35 канализационных люков.