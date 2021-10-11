В Челябинске установят полимерные канализационные люки

Решение принято после участившихся краж металлических крышек колодцев

В Челябинске закупят порядка 500 полимерных канализационных люков. Об этом в понедельник, 11 октября, на еженедельном аппаратном совещании доложил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Связались с компанией „Символ“, которая предложила 50 люков, сейчас берем у них в безвозмездное пользование 50 штук и покупаем еще 25 штук. Дополнительно разместили аукцион на закупку 350 люков. „Челябинские полимерные сети“ также подписали поставку 100 полимерных люков. Попробуем эти изделия в качестве эксперимента», — сообщил Александр Астахов.

Напомним, в Челябинске участились кражи канализационных люков. В связи с этим возник риск травмирования жителей города. Позже полицейские задержали 35-летнего подозреваемого в серии краж канализационных люков. Во время похищения крышки во дворе по улице Прокатной злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения.

За восемь месяцев 2021 года зафиксировано более четырех тысяч украденных люков, сообщили ИА «Первое областное» в мэрии.