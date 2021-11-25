В Чурилово украли 35 канализационных решеток

Дорогу по улице Конструктора Духова недавно благоустроили и должны сдать в эксплуатацию

В Челябинске на улице Конструктора Духова украли 35 решеток ливневой канализации. Новую дорогу построили в рекордные сроки, так как по ней дети ежедневно ходят в школу. Подрядчик написал заявление в полицию, сообщили в мэрии.

Дорогу строила компания «АрСак», собственником дороги является подрядчик, так как объект еще не передали муниципалитету. Ранее компания своими силами восстановила десять решеток, но это не останавливает преступников. За последние дни в общей сложности украли 35 люков.

«На восстановление потребуется время, хотя сейчас, конечно, срочные меры приняты — опасные места обозначены подручными средствами. Мы обратились в полицию с просьбой проверить все близлежащие пункты приема металла и держать расследование этого преступления на контроле», — прокомментировал глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

Всего на данном объекте 45 люков ливневой канализации. При строительстве, с учетом болотистой местности, построили новый ливневый коллектор и водоотводные каналы.

Напомним, весной Чурилово посетил губернатор Алексей Текслер. Местные жители пожаловались на дорогу, ведущую к школе. Дорогу построили раньше срока.