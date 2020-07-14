В Челябинске на улице Кожзаводская горит лесопилка

Пожарные работают по повышенному номеру сложности.

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Крупный пожар происходит в Челябинске вечером во вторник, 14 июля. Горит здание лесопилки на улице Кожзаводская. Внутри находятся пиломатериалы. На месте инцидента сейчас работают экстренные службы.



Первыми дым в районе Теплотехнического института заметили жители Челябинска. Очевидцы утверждают, что его видно с разных точек города. В МЧС сайту «Первый областной» подтвердили факт возгорания на лесопилке.

«Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется. Внутри здания находятся пиломатериалы. Площадь уточняется»,— прокомментировали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.



Помимо экстренных служб к мечту инцидента направился представитель министертва экологии Виталий Безруков. Также среди пострадавших есть им сам хозяин лесопилки.



«Сегодня вечером поступали обращения от жителей города на химический запах и задымление в Курчатовском районе. Оперативно выехали на место и обнаружили возгорание склада с лесоматериалами. На месте работает МЧС»,— сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Как рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий, мужчина успел взять с собой только документы.

«Очень много пожарных машин, стоит оперативная группа МЧС, скорая, но никто не пострадал. Хозяин лесопилки стоит буквально в нижнем белье, всё что он успел забрать — это документы»,— сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Отметим, что тушение проходит по повышенному номеру сложности. Это обусловлено тем, что внутри лесопилки много баллонов с кислородом.