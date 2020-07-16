Пожарные отстояли целую деревню в Челябинской области

За сутки в регионе произошло 28 природных пожаров.

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За сутки в Челябинской области произошло 28 природных пожаров. В лесах Миасса огнем повредило 19,5 гектаров. В Челябинском военном лесничестве пламя охватило 70 гектаров. По данным МЧС региона, ситуация осложняется.

«Вчера были муниципалитеты с третьим классом пожарной опасности, то сегодня уже таковых нет — только четвертый (39 муниципалитетов) и пятый классы (четыре муниципалитета). Наибольший риск возникновения природных пожаров прогнозируется в Варненском, Увельском, Кизильском муниципальных районах и Южноуральском городском округе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Октябрьском районе горело 42 гектара леса, пламя перекинулось на верхушки деревьев. Пожарные отстояли деревню Журавлиное. С огнем боролись семь автоцистерн и 28 спасателей.

Добавим, что сегодня, 16 июля, жители Сатки сообщают о пожаре в лесу напротив Больших притесов.

В МЧС напоминают: строго соблюдайте правила безопасности в лесу. Если заметили возгорание, звоните по телефонам: «101» или «112».