Полностью ликвидировать пожар на лесопилке в Челябинске смогли лишь ночью

Рассказываем подробности вчерашнего инцидента.

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Вечером 15 июля в Челябинске, на улице Кожзаводской сгорел ангар с древесиной. Дым был виден с разных точек города, но сильный запах гари почувствовали жители Курчатовского района.

Очевидцем возгорания стал депутат Центрального района Роман Никитин. Он рассказал, что увидел густой дым с проспекта Ленина.

«Думал, что что-то ближе горит. Приехал сюда и увидел, что горит лесопилка. Здесь уже работали МЧС. Видно было, что не справляются, они вызвали себе подмогу. Огонь быстро распространился, аномальная жара сделала свое дело. Там стоял тополь рядом, он тоже полностью сгорел», — поделился Роман Никитин.

На месте тушения работали 54 человека и 16 единиц техники. Пожару сначала был присвоен первый ранг сложности. Помимо этого, была вероятна опасность взрыва, ведь рядом с горящим ангаром находился другой — в котором было 52 баллона с кислородом и 8 баллонов с пропаном. Их героически эвакуировали сотрудники пожарной охраны.

Также на месте пожара находились сотрудники регионального Минэкологии, которые выехали на Кожзаводскую проверить жалобы жителей на дым.

«Поступил вызов в Минэкологии. Люди пожаловались, что есть задымление в районе ТЭС. Выехали сюда, увидели, что здесь пожар. Были вызваны сотрудники МЧС. Горит склад с лесоматериалами. Наша задача была проверить вызов», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ Виталий Безруков.

Помимо этого, рядом находился еще один ангар, где хранилось большое количество дров. Поэтому сотрудникам пожарной охраны важно было не допустить распространение огня еще больше.

«Сигнал о возгорании поступил в 19:08. На 20:36 объявлена локализация пожара. Полная ликвидация пожара произошла в 1 час 16 минут по местному времени. На данный момент площадь возгорания еще выясняется», — сообщили корреспонденту «Первого областного» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пострадавших в пожаре не оказалось. Внутри сгоревшей лесопилки находился лишь хозяин. Он успел вовремя покинуть ангар, захватив с собой лишь документы. Теперь предстоит выяснить, от чего произошло столь сильное возгорание.