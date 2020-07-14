Более 40 огнеборцев, рискуя жизнью, тушат пожар на лесопилке в Челябинске

Сотрудники МЧС эвакуировали баллоны с кислородом и пропаном.

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Прямо сейчас огнеборцы продолжают тушить пожар в Челябинске на улице Кожезаводской. Горит ангар с древесиной. При разведке выяснилось, что в ангаре находились баллоны с кислородом и пропаном. Они могли взорваться и усилить распространение пожара.

«От МЧС России к тушению привлечено 43 человека и 12 единиц техники. Сейчас силы работают по рангу пожара № 2. По уточненным данным, в ходе тушения пожарные с риском для жизни эвакуировали 52 баллона с кислородом и 8 баллонов с пропаном»,— сообщает сотрудник пресс-центра главного управления МЧС области Михаил Юрин.

Сигнал о возгорании поступил в 19:08. К ангару с древесиной сразу выдвинулись огнеборцы, они работали по повышенному номеру сложности. На 20:36 объявлена локализация пожара. Работа продолжается, как сообщают в региональном МЧС. Площадь возгорания уточняется.

По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий, внутри находился хозяин лесопилки. Но он успел вовремя эвакуироваться в одном нижнем белья, захватив с собой лишь документы.