В Челябинске на ребенка чуть не упала часть балкона

В управляющей компании заявили, что ответственность за это несут жильцы домов.

Вчера, 15 июля, в челябинском микрорайоне «Парковый» отлетел кусок железной облицовки одного из жилых зданий, который упал в метре от проходящего ребенка. Об этом сообщили обеспокоенные жильцы.

Часть облицовки, по словам мамы ребенка, приземлилась в метре от него. Причиной происшествия называют сильный ветер, который снес плохо укрепленную конструкцию. Местные жители также утверждают, что этот балкон не единственный, от которого может отлететь часть облицовки.

Потерпевшая уже написала заявление в управляющую компанию и КЖСИ, однако никакого решения по ремонту плохо закрепленных частей балконов еще не принято.