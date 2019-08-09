В центре Челябинска продолжили демонтаж балконов

Сейчас балконы пришли в аварийное состояние и буквально рассыпаются от прикосновения.

В Челябинске на проспекте Ленина 61 приступили к демонтажу балконов. Причиной стало их ветхое состояние. В 2015 году два из них обвалились: один на крышу магазина, другой во внутренний двор. Для обеспечения безопасности челябинцев было решено произвести их демонтаж. В общей сложности с дома уберут 25 объектов. На их месте появятся декоративные железные ограждения. Сейчас подрядчики преступили к поэтапному демонтажу балконов.

Технические специалисты подрядной организации могут срезать по одному — два балкона в день. Но некоторые собственники не спешат давать согласие на демонтаж. Из-за этого работы идут достаточно тяжело.

«Если собственники дадут допуски, то в этом году мы планируем закончить контракт. Подрядчик должен завершить еще и внутренний фасад, не забываем, что там и внутри тоже достаточно большое количество балконов, но они не будут срезаться, их укрепят. Проект по контракту должен быть закончен до конца года», — сообщил Вадим Борисов, гендиректор регоператора капитального ремонта.

Работы начались еще в январе, тогда специалисты стали убирать аварийные элементы карниза. Тогда один из собственников подал иск на подрядную организацию. Хозяин не хотел лишаться балкона, в связи с этим работы пришлось приостановить.