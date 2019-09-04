Чиновник пойдет под суд за травмы ребенка

В Челябинской области завершено расследование по делу начальника УЖКХ Снежинска

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В июле этого года в Снежинске произошел несчастный случай: семилетний мальчик, играя во дворе в футбол с другими ребятами, повис на хоккейных воротах, которые оказались не закреплены. Конструкция упала и придавила ребенка.

Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него тупые травмы живота и повреждение внутренних органов. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения.

Случившимся заинтересовалась прокуратура, в результате было заведено уголовное дело. Ответственного нашли: обеспечением безопасности на объекте должно было заниматься управление ЖКХ. Уголовное дело завели на руководителя учреждения, его обвинили в халатности при выполнении должностных обязанностей.

«По версии следствия обвиняемый, осуществляя полномочия по содержанию и эксплуатации дворового оборудования, в том числе хоккейного корта, расположенного во дворе многоквартирных домов по ул. Победы в г. Снежинске, не принял мер по прекращению эксплуатации и устранению с дворовой территории неустойчивой массивной металлической конструкции хоккейных ворот», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сегодня стало известно, что в деле подвели итог. Следственные органы собрали достаточную доказательную базу.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Следователем СК внесено представление главе города Сенежинска мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления», — прокомментировали в следственном управлении СК России по Челябинской области.

Уголовное дело будет рассмотрено Снежинским городским судом. Чиновник за халатное отношение к своей работе при худшем сценарии может на пять лет распрощаться со свободой.