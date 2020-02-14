Горит уже более двух часов: пожар в цехе Челябинска так и не потушен

Новые подробности с места происшествия.

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Пожар в цехе по производству пластиковой продукции на Троицком тракте, 74/2 пытаются потушить уже 86 огнеборцев и 24 единицы техники. Особую опасность представляет то, что вблизи цеха находится газозаправочная станция.

«Пострадавших вроде бы нет, все вовремя это увидели, все вышли», — говорит очевидец.

Всех работников удалось эвакуировать, из соседних цехов людей тоже вывели.

«Пожар очень сложный, большая площадь, на данный момент это 2500 квадратных метров, все силы брошены на ликвидацию возгорания. По предварительным данным пострадавших нет», — комментирует региональное управление МЧС.

В борьбу с ЧП включены дополнительные силы и средства, в том числе пожарный поезд, задействована специализированная лаборатория пожарно-спасательной части для замеров проб воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ, активно помогает городская администрация по привлечению техники для доставки воды к месту тушения пожара.

Напомним, сообщение о возгорании производственного цеха на пульт пожарной охраны поступило в 12 часов 34 минуты. Пламя до сих пор не удалось потушить.