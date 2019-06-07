/ Нетрезвый лихач насмерть сбил пешехода на трассе в Челябинской области

Очевидцы говорят, что водитель превысил скорость.

Нетрезвый водитель в Челябинской области попал в серьезное ДТП. Инцидент произошел 6 июня на автодороге Миасс-Карабаш. 37-летний автомобилист на «Тойота Хариер», сев за руль пьяным, не справился с машиной на изгибе дороги влево. Очевидцы утверждают, что водитель превысил скорость. В итоге автомобиль вынесло за пределы дороги — прямо на пешехода, который шел по обочине.

После чего автомобиль выехал за пределы дороги влево и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пешеход, мужчина 1964 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

Пострадал также пассажир автомобиля «Тойота» — 32-летний мужчина, он госпитализирован.

Добавим, что водительский стаж автомобилиста, который стал виновником ДТП, 14 лет.

В обстоятельствах и причинах произошедшего сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.