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/ Нетрезвый лихач насмерть сбил пешехода на трассе в Челябинской области

Нетрезвый лихач насмерть сбил пешехода на трассе в Челябинской области

Очевидцы говорят, что водитель превысил скорость.
сегодня в 10:32
  |  Происшествия

Нетрезвый водитель в Челябинской области попал в серьезное ДТП. Инцидент произошел 6 июня на автодороге Миасс-Карабаш. 37-летний автомобилист на «Тойота Хариер», сев за руль пьяным, не справился с машиной на изгибе дороги влево. Очевидцы утверждают, что водитель превысил скорость. В итоге автомобиль вынесло за пределы дороги — прямо на пешехода, который шел по обочине.

После чего автомобиль выехал за пределы дороги влево и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пешеход, мужчина 1964 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

Пострадал также пассажир автомобиля «Тойота» — 32-летний мужчина, он госпитализирован.

Добавим, что водительский стаж автомобилиста, который стал виновником ДТП, 14 лет.

В обстоятельствах и причинах произошедшего сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Комментарии

Анна Чехова
12:11, 07.06.2019
Ну, почему погибают те, кто хороший человек а? Земля пухом, родным соболезнования.

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