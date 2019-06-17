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/ «Хендэ Солярис» сбил пешехода в Челябинской области

«Хендэ Солярис» сбил пешехода в Челябинской области

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.
сегодня в 12:42
  |  Происшествия

ДТП со смертельным исходом произошло в Чебаркульском районе Челябинской области. 29-летний мужчина на «Хендэ Солярис» сбил женщину-пешехода. Инцидент произошел в субботу, 15 июня, в ночное время.

29-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», совершил наезд на пешехода, 25-летнюю девушку, которая находилась на проезжей части дороги. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Напомним, что еще одно ДТП произошло в Верхнеуральском районе Челябинской области. «Субару Аутбэк», за рулем которой находилась женщина, снесло в левый кювет. Вместе с ней в машине находились три ребенка. Водитель машины погибла на месте аварии, двум мальчикам было назначено амбулаторное лечение, а 3-летней девочке оказали разовую медицинскую помощь.

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