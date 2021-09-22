В Челябинске мужчина провалился в открытый люк

Пострадавший получил травмы

В Челябинске мужчина провалился в колодец рядом с домом № 7 по улице Краснодонской. Об этом сегодня, 22 сентября, Первому областному информагентству сообщила супруга пострадавшего Наталья Михайлова.

ЧП случилось накануне рано утром, когда супруг Натальи отправился на работу.

«Он шел по тротуару в сторону Хлебозаводской, примерно в метрах 100 от социального дома-интерната для престарелых был открыт колодец. Муж в темноте, конечно, не заметил его и провалился, получил телесные повреждения», — рассказала челябинка.

Пострадавший позже обратился в администрацию Металлургического района, однако пока не получил ответ о том, кто отвечает за данный участок дороги.

«Я сама лично звонила в ЕДДС. Мне сказали, что информацию передадут и со мной свяжутся. Никто мне так и не позвонил», — подчеркнула Наталья.

В Челябинске участились хищения крышек люков. В связи с этим администрация города обратилась в ресурсоснабжающие и сетевые организации, а также к собственникам по вопросу усиления контроля над состоянием колодцев. Кроме того, их будут чаще проверять.



Напомним, вечером 22 мая 45-летняя челябинка провалилась в открытый коллектор на Заячьем острове в Калининском районе города и утонула. Тело женщины нашли спустя несколько часов. По данному факту прокуратура начала проверку, следственным комитетом расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Еще один несчастный случай произошел в сквере вблизи ЮУрГУ. Трехлетний ребенок гулял с отцом и в какой-то момент упал в люк, скрытый под слоем травы. Крышка коллектора захлопнулась обратно, но трагедии удалось избежать. Малыша отвезли в травмпункт; к счастью, обошлось без переломов. Родители мальчика переживают за психологическое состояние сына и хотят привлечь виновных к ответственности.



