В Челябинске на перекрестке столкнулись два трамвая

Пострадали четыре человека

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 21 марта, на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской трамвай врезался в вагон, стоявший впереди на светофоре. Момент столкновения попал на камеры уличного наблюдения «Интерсвязи».

На подъезде к перекрестку с Молдавской один трамвай остановился на красный и через минуту сзади в него въехал другой. От удара вагоны разъехались и поднялся столб пыли. На место происшествия приехала реанимационная бригада.

В ГИБДД Челябинска Первому областному информагентству сообщили, что в аварии пострадал 28-летний водитель трамвая, в который врезался другой вагон. Также медицинская помощь понадобилась троим пассажирам. Другим трамваем управляла 32-летняя женщина.



К данному часу движение восстановлено.