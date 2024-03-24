В Челябинске трамвай обстрелял 13‑летний подросток

Он вместе с родителями доставлен в отдел полиции

Полицейские Челябинска установили личность обстрелявшего трамвай днем 23 марта на улице Черкасской. Им оказался 13-летний подросток. Стрелял он из пневматического пистолета. Подросток вместе с родителями доставлен в отдел полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В настоящее время решается вопрос о привлечении законного представителя подростка к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ („Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“)», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в результате стрельбы оказалась повреждена дверь трамвая. Пассажиры не пострадали.