Вице-президент РАН: морские млекопитающие не пострадали от токсичных водорослей на Камчатке

Росприроднадзор провел около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы.

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Вице-президент Российской академии наук Андрей Андрианов в прошлую пятницу на заседании одного из круглых столов заявил, что во время экологической катастрофы на Камчатке морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей, ставших причиной массовой гибели гидробионтов, передает РИА Новости.

«Гибли донные гидробионты и рыбы, тогда как литоральные организмы, живущие в зоне заплеска (экологическая зона на границе моря и суши. — Ред.), и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии. Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает», — сообщил агентству Андрей Адрианов.

Специалисты Росприроднадзора в ходе проверки провели почти пять тысяч исследований на месте экологической катастрофы. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Светлана Радионова. Ни один из проведенных анализов не обнаружил техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.

Напомним, о загрязнении акватории Камчатки в конце сентября рассказали сёрферы. Именно они первыми заметили изменение цвета воды в районе Халактырского пляжа. Позднее в этом месте и ближайших бухтах на восточном побережье полуострова было обнаружено множество мертвых морских животных. Резонансная история потрясла всю Россию. Были возбуждены уголовные дела. Не так давно массовый падёж животных был зарегистрирован и на западном побережье Камчатки. Следственный комитет РФ и Российская академия наук приоритетной назвали причину природного характера.