Эксперт рассказал, пора ли южноуральцам менять резину на зимнюю

Синоптики заявляют об ухудшении погоды в регионе.

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Ухудшение погоды прогнозируется в Челябинской области. Уже на этой неделе, по информации синоптиков, температура воздуха опустится до отметки -7 градусов по Цельсию. Более того, в ночь на пятницу прогнозируют заморозки до -14 градусов.







Низкие температуры, которые постепенно приходят на Южный Урал, должны заставить автолюбителей задуматься о смене шин на зимние комплекты. Эксперты считают, что процедуру не стоит откладывать на потом, а поменять резину лучше уже сейчас. Как рассказал «Первому областному» автоэксперт Николай Живец, это необходимо из-за особенностей летних комплектов.

«Общее правило, которое мы всю жизнь используем — как только температура по утрам начинает становиться ниже плюс пяти — плюс семи градусов, уже можно ставить зимние шины, потому что состав летней резины не предназначен для использования шин при температурах ниже плюс пяти градусов — свои свойства при температурах ниже этого предела она не проявляет. Зимнюю резину нужно ставить до того, как температура опустится до нуля градусов, и она вполне нормально будет работать»,— рассказал сайту «Первый областной» автоэксперт Николай Живец.

С мнением эксперта солидарны и представители МЧС. Сотрудники регионального управления ведомства разместили памятку, которая призывает водителей перейти на зимние комплекты шин.

«Мы редко касаемся темы автомобилей, но тут даже термометр подсказывает, что следует это сделать! В разных источниках фигурирует разная температура, но смысл один — задумайтесь о безопасности!» — подчеркнули в ГУ МЧС России по Челябинской области.

С наступлением холодов всё больше автолюбителей переходят на зимнюю резину. Сразу в нескольких автомастерских Челябинска сайту «Первый областной» рассказали о небольшом увеличении спроса на смену шин.

«Пока запись небольшая есть. По сравнению с прошлой неделей народ, конечно же, оживился. Ненамного, но больше людей стало приезжать»,— прокомментировали в одной из автомастерских Челябинска.

Отметим, что в некоторых территориях Южного Урала начал выпадать первый снег. Так, сегодня, 21 октября, осадки были зафиксированы в Златоусте и Миассе.