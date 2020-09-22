В Челябинске мотоциклист сбил женщину

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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Накануне вечером в Челябинске мотоциклист сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Сотрудники городской Госавтоинспекции на данный момент устанавливают личность водителя.

«21 сентября в 20:00 на улице Челябинской, 23 неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП травмы получила пешеход — женщина 1985 года рождения, госпитализирована»,— уточнили сайту «Первый областной» в городском ГИБДД.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за понедельник в Челябинске произошло 52 дорожно-транспортных происшествия, в пяти из которых пострадали люди.

Кроме того, в Госавтоинспекции отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными и помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой от дождя дороге возрастает в несколько раз.