В Магнитогорске в результате ДТП перевернулась маршрутка

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

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Накануне вечером в Магнитогорске Челябинской области произошла авария с маршрутным такси. В результате несколько человек пострадали. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло на улице Вознесенской в 18:40. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода Йети» 1973 года рождения, поворачивая на регулируемом перекрёстке, не уступил дорогу маршрутке «Газель Луидор», движущейся навстречу. Автомобили столкнулись, в результате чего «Газель», за рулём которой находился мужчина 1958 года рождения, опрокинулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 8 человек из 11 находившихся в „Луидор“ получили травмы, в том числе мальчик 14 лет. Шести пассажирам назначено амбулаторное лечение, одного человека госпитализировали. Водитель не пострадал. Водитель и пассажир автомобиля „Шкода“ также не пострадали»,— прокомментировали в ведомстве.

На место выезжали не только сотрудники полиции, Госавтоинспекции и скорой помощи, но и спасатели МЧС.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, по факту аварии проводится проверка.