В Челябинске мошенники предлагают свои услуги участникам проекта «Лица-2»

6 августа стартовало народное голосование, итоги которого огласят в День города.

Первого и второго августа в ТРГ «Алмаз» прошли кастинги проекта «Лица-2» от телеканалов ОТВ и «Восточный Экспресс». В следующий этап конкурса выйдут 16 участников, чьи имена прозвучат уже завтра, 9 августа, в эфире программы «Наше утро» на телеканале ОТВ.

Остальные могут побороться за народную любовь. Во вторник, 6 августа, на сайте 1obl.tv стартовало онлайн голосование.

Но не обошлось без неприятных инцидентов. В адрес редакции ОТВ поступили обращения от участников, в которых они рассказали, что после старта голосования стали получать сообщения от мошенников. Неизвестные люди присылали им в мессенджерах предложения «накрутить» голоса за символическую плату: 1 голос за 2 рубля. Честные конкурсанты не поддались на провокации и не стали связываться с такими «предпринимателями».

Организаторы конкурса призывают всех к честной борьбе, кроме того, они вправе проверить каждый ip-адрес, с которого пришел голос. В случае, если авторы проекта «Лица-2» заподозрят нечестную игру со стороны того или иного участника, голоса могут быть аннулированы.