На Южном Урале задержаны мошенники, переводившие деньги с чужих карт

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В Миассе в суд переданы уголовные дела по факту кражи денег с банковских карт. Теперь злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Дело в том, что 27-летний житель Миасса на улице нашел мобильный телефон. Узнав, что к данной сим-карте «привязан» банковский счет, мужчина перевел все денежные средства себе, в общей сумме 2500 рублей.

Похожие действия провела еще одна местная 39-летняя женщина. Она воспользовавшись чужим телефоном, через услугу «мобильный банк», перевела родственнице 48 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемым избирана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.