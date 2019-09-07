Медиахолдинг ОТВ объявил победителей проекта «Лица-2»

4 участника пройдут стажировку в программе «Наше утро».

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Стали известны итоги телепроекта «Лица-2» , за победу в котором в этом году боролись более 70 человек из Челябинской области. Они прошли открытый кастинг. Члены жюри в течение двух дней общались с потенциальными телеведущими, отобрав для участия во втором туре 14 харизматичных претендентов, готовых к «испытанию» съемками в программе «Наше утро». В прямом эфире пары участников будили город и заряжали позитивными эмоциями на весь день. И сегодня, 7 сентября, стали известны имена победителей, которые будут стажироваться в медиахолдинге ОТВ и, в случае успешного сотрудничества, смогут стать частью команды профессионалов: Марина Зенцова, Александра Прессель, Алексей Юрченко и Дмитрий Солдатов.

Другие участники проекта также получили шанс побороться за главный приз в народном голосовании на сайте 1obl.tv. На кону был сертификат на курсы актерского мастерства или ораторского искусства. И получила его Ирина Садыкова. В своем выступлении на кастинге мама двоих детей призналась, что обожает учиться и развиваться: подтверждение тому — два высших образования и аспирантура. На кастинге Ирина представила идеи нескольких мотивирующих проектов.

«Лица-2»

Кстати, трое участников проекта, не прошедших в финал после кастинга, всё равно смогли заявить о себе и получить работу в медиахолдинге. Правда, не в роли телеведущих. Один из конкурсантов трудится в сфере PR, еще двое — в редакции программы «Телефакт».