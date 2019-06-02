/ В Челябинске маршрутное такси протаранило дорогую иномарку

«Жертвой» ПАЗа стал автомобиль Infiniti.

Столкновение маршрутного такси и автомобиля Infiniti в центре Челябинска вызвало бурную реакцию горожан. Водитель ПАЗа въехал в заднюю часть автомобиля Infiniti, от удара у последнего вылетело заднее стекло. Авария произошла на пересечении улиц Елькина и Воровского. Фотографии аварии выложили в один из городских пабликов в социальных сетях, где пользователи активно обсуждали судьбу водителя маршрутки.



Да покроет страховка все, в этом случае точно не парьтесь. И автобусик застрахован и «финика» не зарплату инженера покупали. — комментирует пост пользователь Сергей Бахарев.

Некоторые пользователи отмечают, что на месте происшествия был замечен реанимационный автомобиль.