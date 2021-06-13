В Челябинске ликвидировали пожар рядом с пристроем, где раньше был Garage Undeground

На прилегающей территории загорелся мусор

Пять пожарных расчетов привлекались к ликвидации пожара рядом с пристроем к зданию на улице Энтузиастов, 11/2. Там раньше располагался клуб Garage Undeground. В прилегающем здании сейчас работают языковая школа English club, пельменная «Патриот», офисы юристов, студия маникюра и другие арендаторы. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным областного управления МЧС России, на прилегающей территории загорелся мусор. Через вентиляционные шахты дым затянуло в здание. Сама постройка не пострадала. Жертв нет.